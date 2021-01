Juventus: arriva la multa per violazione del protocollo, smentito Agnelli e la sua “osservanza delle regole”

Il presidente della Juventus viene smentito in pieno dopo le sue dichiarazioni riguardo all’osservanza delle regole da parte del suo club

Andrea Agnelli, in occasione del mancato match tra Juventus e Napoli lo scorso 4 ottobre, commentò l’assenza degli azzurri evidenziando come secondo lui “La Juve rispetti sempre le regole”, ebbene ciò pare non essere l’esatta verità.

Carlo Alvino, giornalista, ha postato un documento del 20 novembre scorso che si riferisce ad un’indagine che vede coinvolti Luca Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, e Nikolas Tzouroudis, medico sociale bianconero.

Entrambi vengono accusati di aver violato alcuni articoli del Codice di Giustizia Sportiva, e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, riferendosi ad episodi accaduti a giugno.

Il club bianconero sarebbe colpevole di non aver effettuato i tamponi con la frequenza previsa del regolamento, una chiara violazione del protocollo. Il documento riferisce anche di un’ammenda di 1.500 euro a Stefanini e Tzouroudis e 4.000 alla Juventus, quest’ultima per “responsabilità oggettiva”.

Ma non dicevano che loro rispettano i protocolli? pic.twitter.com/H6C6FbFq6H — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 14, 2021

