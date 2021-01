ESCLUSIVA- Il 2003 Del Lungo dal Grassina alla Serie A?

Del Lungo – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Molti club da parecchie settimane hanno “messo gli occhi” sul giovane Tommaso Del Lungo. terzino sinistro classe 2003 in forza alla “A.S.D. Grassina”, società toscana della provincia di Firenze in serie D in questa stagione.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, tra i vari club ci sono Parma e Torino in Serie A che da tempo sono seriamente intenzionati a trattare l’acquisto del giovane difensore presente anche con la prima squadra dopo aver iniziato nei mesi scorsi con la Juniores Nazionale. Del Lungo proviene dal Cattolica Virtus e con il Grassina si sta confermando su livelli alti tanto da attirare…la Serie A!

Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno delle novità al riguardo e, in caso di cessione, quale sarà la squadra che si avvarrà delle prestazioni del ragazzo.

Per ora Parma e Torino non scherzano…

