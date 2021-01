ESCLUSIVA – La Serie A sull’attaccante 2002 Diego Zuppel

ZUPPEL- Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Tra i giovani che si stanno mettendo in mostra in serie C in questi ultimi mesi sicuramente c’è anche il 2002 Diego Zuppel dell’Arezzo.

Nella scorsa stagione e’ stato in forza con la Berretti di mister Palazzi, ora il giovane attaccante si sta ben comportando anche in prima squadra segnando dei gol e confezionando assist per i compagni.

Ottime prestazioni quindi che hanno attirato l’interesse di alcuni club di Serie A.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, tra questi club ci sono Napoli e Torino molto interessati e pronti ad intavolare trattative per fargli lasciare la maglia dei toscani.

Vedremo nelle prossime settimane se Zuppel effettuera’ quel salto di qualità atteso oppure resterà con l’Arezzo in serie C a suon di gol…

