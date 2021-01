Napoli, calciomercato: il Marsiglia non molla Milik, entro lunedì una nuova offerta agli azzurri

Il Napoli spera ancora di monetizzare la cessione del polacco

L’Olympique Marsiglia rimane forte su Arkadiusz Milik, lo riferisce Alfredo Pedullà. Il giornalista ed esperto di calciomercato attraverso il suo portale ufficiale, riferisce come probabilmente entro lunedì prossimo, il club francese presenterà una nuova offerta possibilmente superiore ai dieci milioni di euro.

Pedullà nel suo articolo ci tiene a precisare come in verità non saranno fondamentali i bonus quanto le garanzie che verranno date al Napoli sulla percentuale da eventuale futura vendita.

