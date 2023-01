Ranocchia: “La Juve è venuta fuori e con Inter divario non incolmabile”

Gazzetta.it – Ranocchia: “Napoli favorito, ma la Juve è venuta fuori. Inter? Divario non incolmabile”.

L’ex difensore dell’Inter, Andre Ranocchia, è intervenuto per parlare del campionato in corso: “Il Napoli sta facendo un campionato a parte e ha perso la prima volta a gennaio. Non c‘è dubbio che sia favorito, ma la Juventus è venuta fuori e sarà lì fino alla fine. Le partite in calendario sono tante e, anche se l’Inter è indietro di 10 lunghezze, il divario non è incolmabile per Inzaghi che ha una rosa davvero forte.