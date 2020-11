Rocio Oliva ex fidanzata Maradona accusa: “È morto abbandonato, non dovevano dimetterlo”

Maradona, parla l’ex fidanzata Rocio Oliva

Notizie Calcio Napoli – Rocio Oliva, ex fidanzata di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti alla tv argentina:

“Diego è morto abbandonato e triste. Ripeto la stessa teoria che sto portando avanti dal 30 ottobre. Non so se sarebbe stato possibile rendere la casa di Diego un clinica accogliente o se lui avesse acconsentito, ma almeno glielo si doveva chiedere. Una volta che è stato dimesso dall’ospedale, andava trasferito in una clinica specializzata, dove andava monitorato da professionisti. Diego ha assunto droghe per 15-20 anni, a Cuba lo internarono e si salvò. Bisognava fare lo stesso e si sarebbe salvato uovamente”.

