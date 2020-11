Diego Jr minaccia Cruciani e Parenzo: “Pregate di non incontrarmi mai”

Maradona Jr replica minacciosa a Cruciani e Parenzo

Diego Jr replica in modo minaccioso a Cruciani e Parenzo. La provocazione fatta Giuseppe Cruciani conduttore de ‘La Zanzara’, trasmissione in onda su Radio 24, dopo la morte di Diego Armando Maradona è stata questa:

“Non si può piangere per un cocainomane”.

Diego Jr replica in tono minaccioso tramite Instagram scrivendo così:

“Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rocio Oliva ex fidanzata Maradona accusa: “È morto abbandonato, non dovevano dimetterlo”

De Magistris conferma: “Sarà Stadio Diego Armando Maradona: ufficiale dalla prossima gara casalinga”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Toti chiede l’introduzione della zona bianca