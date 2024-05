Clamorosa replica di Calzona: “C’è questo sciacallaggio per cui io non allenerei la squadra, volevo dirvi che è tutto filmato e catalogato”

Francesco Calzona, in conferenza stampa, ha tenuto a replicare contro le voci a suo discapito, sui mancati allenamenti:

“Ora c’è questo sciacallaggio per cui io non allenerei la squadra, che non andrei al campo e che gli allenamenti sarebbero solo partitine… Io non leggo neanche, me le dicono gli addetti e i dirigenti. A questi signori che dicono queste cose possiamo dire che ogni allenamento è filmato e catalogato, magari gliene facciamo scegliere uno a sorte e lo vediamo… Oggi più orgoglio? Prima della tattica e della tecnica, comunque, ci deve essere l’orgoglio, lo spirito di squadra e le motivazioni. Queste cose le dico ogni giorno ai ragazzi: possiamo allenarci quanto ci pare ma senza di quelli, non serve a niente”.

