Fiorentina-Napoli, le parole di Calzona dopo il match

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro la Fiorentina.

Al termine di Fiorentina-Napoli Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Ecco quanto dichiarato:

“Oggi mi fa male poco perché la squadra ha fatto la partita. Giocavamo contro la Fiorentina che non è una squadra da poco ma ha un organico importante. La squadra mi è piaciuta per la prima mezz’ora, poi dopo il loro pareggio ci siamo disuniti per dieci minuti e abbiamo poi preso il secondo gol. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro praticamente di venti metri e abbiamo fatto secondo me una buona partita, abbiamo avuto occasioni da rete. Non abbiamo vinto, sappiamo che il nostro problema è che eravamo condannati a vincere e siamo condannati a vincere. Questo lo sappiamo e sicuramente non ci aiuta. Abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato, sicuramente perché non abbiamo dato soluzioni a Mazzocchi. Sono cose che capitano. La Fiorentina ha avuto tre occasioni da gol e ne ha fatti due. Succede sempre così. Abbiamo una media altissima sull’occasione dell’avversario dove prendiamo gol. Purtroppo è così, però accontentiamoci del pareggio e della prestazione. Ci siamo abbassati un pochino troppo, è una cosa che non puoi permettere alla Fiorentina perché è una delle squadre che gioca di più nella metà campo avversaria e che riconquista più palloni. Quindi ci siamo alzati di venti metri. Ho detto che non era possibile fare una prestazione a lunghi tratti di livello e uscire dal campo a fine primo tempo essendo un gol sotto. I ragazzi hanno capito, ma è chiaro che in questa squadra abbiamo questi limiti. Tante volte prendiamo gol all’inizio della partita com’è successo a Bologna ma anche in altre partite, o li prendiamo alla fine a tempo scaduto com’è successo tre-quattro volte. Abbiamo limiti, però oggi la squadra è stata ordinata, alta per mezz’ora del primo tempo e per tutto il secondo tempo. Diciamo che sono contento della prestazione. Per me i risultati arrivano solo facendo prestazioni di livello, se non fai la prestazione e vinci la partita è solamente un caso, la prossima sei condannato a perdere“.

Qualche accenno poi sul futuro del club:

“Ci deve pensare la società per il prossimo anno. Avranno le loro strategie, per cui ne ha parlato il presidente e nessun altro. Avranno le loro strategie e sapranno cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e per tornare nelle posizioni che gli competono.

Infine su Kvaratskhelia:

“Non lo scopro io, è un giocatore importante. Poi è chiaro che è un ragazzo giovane e a volte non fa la prestazione, ma sono giocatori le cui qualità sono sopra la media, dunque vanno aspettati e devono crescere. È un ragazzo che ha 22 anni, secondo me per margini di miglioramento è quasi un campione. Poi quello che ha detto il presidente onestamente non lo commento perché sono affari della società e problemi suoi.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis non molla Gasperini, dopo la finale di Europa League la decisione

Conte ha incontrato il Napoli ed ha fatto due richieste

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi