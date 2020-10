Borriello: “L’Az Alkmaar un mini focolaio, bisogna rimandare la partita”

Borriello, preoccupato: l’AZ Alkmaar è un mini-focolaio, bisogna rimandare la partita

Napoli – Borriello assasore allo Sport del Comune di Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, lanciando l’allarme sull’arrivo dell’Az a Napoli, visto che c’è un mini focolaio di Covid-19 tra i calciatori.Di seguito le dichiarazionidi dell’assessore.

Borriello:

“Positivi nell’AZ? Ci vuole un comportamento responsabile: l’Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l’ASL Napoli 1 bisogna capire cosa accade. Ci sono 9 contagiati, l’Az non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Bisogna essere consequenziali: se la Asl ha impedito al Napoli di partire, ora bisogna essere consequenziali. Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un campionato per questa partita contro la Juve, può decidere una stagione: bisogna essere attenti, allora, con quello che deve accadere con l’arrivo dell’Az a Napoli”.

