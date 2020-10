Arbitro Fourneau ‘declassato’ a quarto uomo in Serie B

Fourneau da arbitro di Crotone-Juventus, declassato a quarto uomo in Serie B

Serie A – L’arbitro Francesco Fourneau declassato a quarto uomo in Serie B per la sfida Reggina-Cosenza. Il direttore di gara è stato tra i protagonisti della sfida di sabato sera tra Crotone e Juve, ha infatti assegnato un rigore al Crotone, ha espulso Chiesa e ha annullato il gol di Morata per il vantaggio della Juve, che non è mai arrivato. Sui social si sono scatenati a fare ironie sulla sorte futura dell’arbitro che sarebbe andato incontro ad una declassazione immediata. A volte la realtà supera la fantasia, visto che per il prossimo turno di Serie B, Fourneau è stato scelto come quarto uomo in Reggina-Cosenza. Ecco tutte le designazioni:

Arbitro Crotone-Juve ‘declassato’, Fourneau quarto uomo in B

Ascoli – Reggiana

Francesco Meraviglia di Pistoia

Fiorito – Berti

IV Ufficiale: Camplone

ChievoVerona – Brescia

Valerio Marini di Roma 1

Scatragli – Fiore

IV Ufficiale: Gariglio

Cittadella – Pordenone

Manuel Volpi di Arezzo

Pagliardini – Nuzzi

IV Ufficiale: Santoro

Empoli – SPAL

Fabrizio Pasqua di Tivoli

Dei Giudici – Grossi

IV Ufficiale: Ghersini

Frosinone – Entella

Ivano Pezzuto di Lecce

Cipressa – Lanotte

IV Ufficiale: Marchetti

Lecce – Cremonese

Daniele Paterna di Teramo

Di Vuolo – Vono

IV Ufficiale: Dionisi

Vicenza – Salernitana

Lorenzo Illuzzi di Molfetta

Tardino – Schirru

IV Ufficiale: Prontera

Pisa – Monza

Marco Piccinini di Forlì

Miele – Saccenti

IV Ufficiale: Massimi

Reggina – Cosenza

Riccardo Ros di Pordenone

Muto – Palermo

IV Ufficiale: Fourneau

Venezia – Pescara

Lorenzo Maggioni di Lecco

Mokhtar – Massara

IV Ufficiale: Amabile

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bakayoko: buona la prima. Spunta un retroscena sulla trattativa

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Potere di coprifuoco ai sindaci. Cosa prevede il nuovo dpcm anti-Covid