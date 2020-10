Gazzetta, Napoli: “Osimhen? Gattuso l’ha voluto a tutti i costi”

Il quotidiano riporta un retroscena sull’approdo di Victor Osimhen in azzurro

Victor Osimhen è diventato velocemente uno dei punti di riferimento del Napoli. L’attaccante nigeriano, che ha segnato il suo primo gol ufficiale sabato contro l’Atalanta, si è integrato subito in azzurro e sembra far parte del gruppo già da molto tempo. Gattuso, che si gode il suo giovane attaccante, è stato colui che ha fortemente voluto il giocatore, convincendo la società a a sborsare una cifra molto importante. Lo si legge nell’edizione odierna del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport:

Dopo i primi 45 minuti di Parma, alla prima giornata, Gattuso non ha più rinunciato a Osimhen, imprendibile nelle sue ripartenze e abile nel concludere verso la porta avversaria. È lui l’uomo in più, il giocatore che da solo è in grado di spaccare le partite e di determinarne il risultato. Gattuso si è imposto a De Laurentiis e Giuntoli, fino a convincerli a investire 70 milioni di euro per ingaggiarlo“.

