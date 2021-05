Napoli, interesse per un giocatore della Primavera: ecco di chi si tratta

Il Napoli sembra essere interessato a Milovanovic, difensore centrale classe 2004.

Mateja Milovanović è un difensore centrale del settore giovanile dell’Ajax. Il giocatore olandese, classe 2004, è stato definito da molto il nuovo De Ligt. Tuttavia il Napoli non è l’unico club italiano ad aver mostrato interesse per il giovanissimo, anche la Roma infatti vorrebbe portarlo in casa propria.

