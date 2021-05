Albiol: “Amo Napoli come la mia famiglia. Tifo per loro, arriveranno in Champions”

Albiol e il suo amore per il Napoli

Raul Albiol ex difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del difensore attualmente in forza al Villareal:

“La verità è che amo Napoli, come la mia famiglia: posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che ce la faranno ad arrivare in Champions. Tifo sempre il Napoli, vedo le loro partite ogni che volta posso. Sono nel mio cuore”.

