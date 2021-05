Maksimovic, obiettivo di tre big di Serie A: spunta anche un’altra pista

Maksimovic, obiettivo di tre big di Serie A

Nikola Maksimovic, è l’obiettivo di tre big di Serie A. Il difensore serbo del Napoli, appena recuperato dal Covid-19, domenica potrebbe disputare gli ultimi minuti con la maglia del Napoli. A fine stagione, andrà via, essendo in scadenza di contratto. È l’obiettivo di tre club che hanno fiutato l’affare a parametro zero: Roma, Lazio e Inter, ci sono anche interessamenti dalla Russia. A riportarlo è Sky Sport.

