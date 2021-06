Juventus, Ramsey polemico: “Il Galles si prende cura di me, il calcio è uno sport di squadra”

Juventus, lo sfogo di Ramsey

Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, dal ritiro del Galles ha rilasciato alcune dichiarazioni che non faranno piacere al suo club. Ecco quanto dichiarato:

“È stato un periodo difficile. Ci sono stati molti fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Il calcio è uno sport di squadra. Spesso accade che tutti fanno le stesse cose, quando forse alcuni giocatori avrebbero bisogno di un po’ più di attenzione. Ho dovuto prendere in mano io la situazione e, così, mi sono circondato delle persone giuste per cercare di elaborare il miglior piano possibile per tornare di nuovo in forma e in fiducia. Lo staff atletico del Galles mi conosce da tanto tempo, da quando ero all’Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Paul: “Con l’Udinese sono stato chiaro, ho detto ciò che voglio”

Manolas potrebbe tornare in Grecia, contatti con l’Olympiakos

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulia d’Urso e Giulio Raselli si sono rivisti, in che rapporti sono oggi