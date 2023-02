Corriere dello Sport – Osimhen, possibile turno di riposo con l’Empoli: le parole di Spalletti.

Il quotidiano, dopo la vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, è tornato sulle parole di Spalletti ed ha dedotto un possibile turnover. Secondo le testimonianze, questo per Osimhen potrebbe valere come turno di riposo, in vista degli innumerevoli match che verranno. “Osimhen sta bene, in grande forma, però martedì Spalletti ha detto una cosa dopo la partita commentandone la sostituzione: « Ci sono stati due momenti in cui ha stretchato i flessori e ho avuto un po’ di timore». Mera precauzione”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

