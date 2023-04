ForzAzzurri.net – Pietro Lo Monaco: “Il Napoli è dei tifosi! Atteggiamento delle Curve? Non esiste al mondo!”

Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di ‘Notte Azzurra’, ed ha espresso la sua opinione in merito alla situazione attuale del Napoli.

Come vede la situazione che si sta vivendo a Napoli, tra società e tifosi? La verità sta nel mezzo?

“Penso che in questa situazione stiano sbagliando tutti. Innanzitutto nei confronti del popolo napoletano, non solo dei tifosi della curva o di chi va a vedere la partita in tranquillità. L’errore è nei confronti delle persone, della gente di Napoli! Dopo trentatré anni, invece di cavalcare l’onda dell’entusiasmo sembra che si provi un sadico piacere a far sì che possa succedere qualcosa, che in qualche modo ostacoli questa festa. Credo che un po’ di misura e un po’ di buonsenso servirebbe da entrambe le parti, o quantomeno abbassare i toni, perché una situazione come questa porta solo discredito. Tutto questo sta avendo un riverbero anche sulla città, perché il riflesso positivo nei confronti di quest’ultima si nota nella considerazione a livello europeo. Con tutto questo scempio bisognerebbe fare un passo indietro e cercare di utilizzare modi diversi. Le curve con quelle espressioni di disagio, nei confronti della loro stessa agente, sono cose che non esistono mai al mondo! Con uno Scudetto quasi in mano e tutti i successi, la società ha ripreso a pontificare dopo quattro o cinque mesi di silenzio”.

Striscioni?

Per quanto attiene a questo discorso, direi che è un finto problema. Da che mondo e mondo esiste una normativa in cui i tifosi possono tranquillamente portare gli striscioni allo stadio attraverso anche un briefing, che viene fatto la mattina prima della gara alla presenza delle forze dell’ordine. Quindi tutti quelli che intendono portare striscioni all’interno del campo, passano attraverso l’esame di quest’ultime. Se ci dovesse mai essere scritto qualcosa di offensivo, non lo farebbero esporre. La normativa parla chiaro e non se la inventa nessuno, fa parte delle norme organizzative interne della FIGC.

Caro biglietti?

Ma dico io, questa gente ha mangiato amaro per tanti anni, ed ora che sta godendo vogliamo aiutarli e permettergli di godere fino in fondo? Alimentiamo questo filone di ottimismo! A Milano prezzi esorbitanti? La Lombardia è una regione con il maggiore reddito pro capite. Oggi, per il Napoli dovete pensare che la possibile vittoria del campionato, i continui passaggi di turno, incassi sempre full, pubblicità, sponsor: è inondato da una marea di soldi. Cosa ti aggiungono due lire in più sul costo dei biglietti? Metti in condizione la gente di poter partecipare e seguire la propria squadra. Il calcio viene fatto per la gente, il Napoli è fatto per i tifosi. Il Napoletano da sempre è riconosciuto come sostenitore più legato alla propria squadra.

