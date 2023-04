Corriere dello Sport – Da Juan Jesus ad Elmas, Spalletti valuta alcuni cambi contro il Lecce.

Nella sfida di venerdì contro il Lecce, Luciano Spalletti potrebbe decidere di cambiare qualcosa in campo. L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che Juan Jesus sarebbe in pole per sostituire uno dei centrali. Elmas per Zielinski e Lozano per Politano. Quest’ultimo, inoltre, sarebbe in attesa dell’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura federale, a causa di un gesto offensivo ai danni dei tifosi del Milan, i quali erano intenti a cantare cori offensivi contro il Napoli.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoili, la Procura della FIGC apre un’inchiesta su Matteo Politano

UFFICIALE, Milan-Napoli: le modalità di accesso a San Siro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso perché ritenuto un traditore, nuove accuse per boss Abete