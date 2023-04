UFFICIALE, Milan-Napoli: le modalità di accesso a San Siro

Le modalità di accesso al San Siro per Milan-Napoli

Milan-Napoli, gara di andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio San Siro. Il club rossonero ha comunicato tramite il sito ufficiale le modalità di accesso all’impianto.

Questo è quanto si legge:

“In vista dell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Milan e Napoli , in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21:00, il Club informa che, per l’accesso allo stadio, sono necessari:

possesso di un documento di identità valido da esibire ai varchi;

da esibire ai varchi; CRN Card (documento fisico o prova d’acquisto);

(documento fisico o prova d’acquisto); Biglietto pdf (stampato o su smartphone);

per consentire ai controllori di verificare la corrispondenza tra il titolare e l’effettivo utente. Ricordiamo inoltre che i biglietti emessi per Milan-Napoli non sono cedibili: non sarà pertanto possibile il cambio nominativo.

ORARI DI APERTURA CANCELLI

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18:30 e si consiglia a tutti i tifosi presenti all’evento di presentarsi a San Siro per tempo, in modo da evitare lunghe attese, facilitare i controlli e permettere a tutti di godersi una splendida serata di sport.

HELP CENTER

Per maggiori informazioni è attivo AC Milan Help Center , la nuova piattaforma online interamente dedicata al rapporto con i tifosi rossoneri. Su help.acmilan.com tutte le informazioni, sempre aggiornate dal nostro Customer Care”.

