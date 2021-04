Ranieri su Sampdoria-Napoli: “Avrei fischiato fallo sul secondo gol”

Il Napoli vince per due reti a zero contro la Sampdoria e dopo la gara Claudio Ranieri rilascia le consuete dichiarazioni.

Il Napoli vince contro la Sampdoria per 2-0: Fabian Ruiz ed Osimhen regalano tre punti preziosi alla squadra azzurra. Dopo la sconfitta Claudio Ranieri ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Sul gol che ci hanno annullato Keita ha fatto fallo sul portiere. Riguardo il secondo gol se un giocatore salta di testa e l’avversario si disinteressa del pallone e dà un’ancata si dovrebbe fischiare fallo. Ma non sono io l’arbitro. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato difficoltà al Napoli. Poi il Napoli ha preso campo guadagnando alcune occasioni. Nel secondo tempo ci siamo messi a rombo per non andare in difficoltà. È stata una partita bella, combattuta e difficile. Sapevamo del valore dei giocatori del Napoli e di Gattuso. Ho fatto i complimenti alla mia squadra, la cosa più importante è lottare sempre per vincere.”

Sull’abbraccio con Gattuso:

“Mi sono complimentato per come allena la sua squadra .Anche quando allenava il Milan mi piaceva. Non è vero che le sue squadre sono solo grinte. Il Napoli gioca bene e costruisce da dietro. Gli ho dato alcuni consigli da allenatore che stima un altro allenatore.”

Sul prossimo derby contro il Genoa:

“Vedremo, hanno scritto tante cose, vediamo. Ora voglio arrivare a 52 punti. Il presidente lo sa, se vuole parlarmi sa dove sono. Io non ho fretta e sono sereno.”

Le ha dato fastidio leggere che altri allenatori sono stati contattati?

“No, ogni tanto escono fuori dei nomi come Gattuso o Pirlo: tutti quanti in bilico. Capita ad ogni allenatore, ma noi siamo dei professionisti, veniamo pagati. Non ho ansia e io voglio divertirmi”.

