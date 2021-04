Ronaldo ancora una volta stizzito, stavolta vola la maglia della Juventus

Cristiano Ronaldo, al termine del match contro il Genoa, si è esibito in un gesto al quanto discutibile.

Ronaldo ha lanciato in terra la maglia della Juventus perchè stizzito per qualche ragione. Il campione portoghese recentemente aveva lanciato la fascia da capitano della sua Nazionale per una decisione arbitrale non condivisa dimostrandosi un non fulgido esempio per i più giovani che lo guardano con ammirazione per le sue indiscusse doti da atleta e calciatore.

