Buongiorno è l’obiettivo di Manna: proposta contropartita per averlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mossa di Giovanni Manna, per arrivare ad Alessandro Buongiorno. Giovanni Simeone, potrebbe essere un’opzione per addolcire la richiesta del Torino:

“Simeone ha un contratto in scadenza nel 2026 e sconti il Napoli non ne fa a nessuno, ma l’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno e, perché no, il Cholito potrebbe rientrare nella trattativa messa già in piedi dal ds Manna e da Adl che, al Toro, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus per il forte difensore italiano.

L’unica certezza, al momento, è che la splendida storia d’amore tra l’argentino e il Napoli è al bivio. Quella con sua moglie, Giulia, invece continua a gonfie vele. Dopo la fine del campionato sono partiti per Los Angeles, dov’è cominciata la loro vacanza negli Stati Uniti, come documentato sui social. Un viaggio a stelle e strisce, un futuro sempre meno azzurro”.

