Futuro Zerbin, Conte lo valuterà meglio nel ritiro estivo

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha riportato le ultime sul futuro dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin.

Il futuro di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli, non sarebbe ancora stato scritto. Secondo le parole di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, Antonio Conte valuterà il giocatore nel corso del ritiro estivo della squadra, per poi decidere il da farsi.

Ecco in seguito quanto dichiarato:

“Zerbin è un ragazzo di qualità e di crescita, avrebbe bisogno di continuità per maturare, ma il fascino e il piacere di essere allenato da Conte gli farebbe accettare anche un ruolo non da protagonista. Per caratteristiche, è assolutamente un profilo da Conte. Per disponibilità, spirito di sacrificio, per gamba, capacità di mettersi a disposizione della squadra, ci potrebbe stare. E’ arrivato a Napoli da piccolissimo, timido, perbene, ma con grande voglia di fare, di dare. Rappresenta un patrimonio.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo-Napoli: una storia d’amore destinata a continuare

Zazzaroni: “Conte non vuole deludere i napoletani: ha fatto una cosa fantastica pur di venire a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi