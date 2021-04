Napoli-Crotone, Gattuso lancia Mertens dietro Osimhen. In difesa torna Manolas

Napoli-Crotone, Gattuso sceglie Mertens dietro Osimhen

Napoli-Crotone si avvicina, gli azzurri scenderanno in campo oggi alle ore 15:00 cercando di dare continuità alla rincorsa della Champions. In porta ci sarà Meret, che rileverà Ospina alle prese con un infortunio. In difesa torna Manolas titolare al posto dello squalificato Koulibaly, a fare coppia con lui ci sarà Maksimovic. Sugli esterni agiranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, panchina per Hysaj. A centrocampo ci sarà la coppia composta da Demme e Bakayoko, Demme anche lui acciaccato sarà in panchina. In attacco ci sarà una novità, con Mertens che giocherà da sottopunta al posto di Zielinski. Insigne e Politano agiranno sugli esterni, con Osimhen che agirà da punta centrale.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, la consacrazione di Zielisnki. ADL l’ha già blindato, il futuro è suo

Napoli fissato il prezzo per cedere Fabian Ruiz, ADL chiede 60 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: cominciate inoculazioni in chiese in Sicilia