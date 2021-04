Napoli fissato il prezzo per cedere Fabian Ruiz, ADL chiede 60 milioni

Napoli, fissata la cifra per cedere Fabian Ruiz

Il giornalista Fabio Mandarini è intervenuto in diretta ai microfoni di Televomero, dove ha dato importanti aggiornamenti in riferimento alla possibile cessione di Fabian Ruiz a fine stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Per quello che concerne Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ex Betis andrà via solo se arriverà una offerta economica soddisfacente e non inferiore ai sessanta milioni di euro. Su di lui ci sono le tre big spagnole, che da tempo seguono l’azzurro.”

