Fedele: “ADL e Giuntoli hanno già scelto il nuovo allenatore”

Fedele sicuro, ADL e Giuntoli hanno già il nuovo allenatore

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto in diretta ai microfoni di Televomero, dove ha dato per certo la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno già deciso su cui puntare. Non ci sono dubbi. Qualora il Napoli andasse in Champions League arriverebbe Maurizio Sarri: non c’è nemmeno da discutere, si tratta di una notizia certa. Io sono abbastanza favorevole anche se non sono un sarriano. Sono però convinto che non vedremo l’allenatore di Napoli. Dopo le esperienze con Chelsea e Juventus vedremo un allenatore diverso, più maturo, che non mette la tattica davanti ai calciatori.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sassuolo, De Zerbi: “Locatelli e Ferrari fuori, noi seguiamo la coscienza”

Napoli-Crotone, Gattuso rilancia Osimhen e Bakayoko. Saranno titolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ordinanze di Speranza, martedì Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento in arancione