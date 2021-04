Napoli-Crotone, Gattuso rilancia Osimhen e Bakayoko. Saranno titolari

Napoli-Crotone, Gattuso proporrà Osimhen e Bakayoko titolari

In vista di Napoli-Crotone in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Maradona, Gattuso schiererà sia Bakayoko che Osimhen dal primo minuto. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il tecnico azzurro punterà su di loro fin dal primo minuto, puntando tutto sulla loro voglia di riscatto. Resteranno fuori Demme e Mertens, con il belga che è reduce da una botta alla spalla accusata in nazionale.

