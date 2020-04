Spadafora:”Contatti continui con la FIGC. Lo sport non è solo calcio”

Il Ministro Spadafora chiarisce la sua posizione in merito alla ripresa degli allenamenti

Nel corso della trasmissione Omnibus, il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha risposto alle polemiche arrivate dal mondo del calcio sul mancato via libera per la ripresa degli allenamenti. Ecco quanto dichiarato: “Ad oggi sono in corso i contatti tra il comitato scientifico e la FIGC, il comitato non ha ritenuto sufficiente il protocollo sanitario presentato. Ci saranno tra oggi e domani mattina una serie di incontri per decidere. Molti dicono che ci stiamo muovendo con incertezza, ma dovessimo decidere subito dovremmo riprendere la decisione della Francia e quindi chiudere. Io vedo il sentiero della ripresa sempre più stretto. Gli allenamenti devono riprendere, ma fossi nei club penserei ad organizzare in sicurezza il prossimo campionato. Allenamenti? “Ad oggi sono in corso i contatti tra il comitato scientifico e la FIGC, il comitato non ha ritenuto sufficiente il protocollo sanitario presentato. Ci saranno tra oggi e domani mattina una serie di incontri per decidere. Molti dicono che ci stiamo muovendo con incertezza, ma dovessimo decidere subito dovremmo riprendere la decisione della Francia e quindi chiudere. Io vedo il sentiero della ripresa sempre più stretto. Gli allenamenti devono riprendere, ma fossi nei club penserei ad organizzare in sicurezza il prossimo campionato.”

