La Juve punta tutto su Milik, continua il corteggiamento

La Juventus insiste per Milik e abbandona la pista Icardi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua il suo corteggiamento a Milik. L’attaccante Polacco viene prefetiro ad Icardi, in quanto il 99 azzurro viene ritenuto dalla dirigenza bianconera il partner ideale di CR7 in attacco e si adaterebbe meglio alle caratteristiche del Portoghese. Altro motivo è quello economico, l’ex Inter avrebbe costi d’ingaggio molto più alti rispetto a quelli di Milik. Il nodo della trattativa resta sempre la difficoltà a convincere il Napoli a cedere il suo attaccante, e anche la richiesta economica del club azzurro per dare il via libera alla cessione rappresenta un intoppo. Il Napoli chiede una cifra intorno ai 50 milioni e difficilmente accetterà le contropartite tecniche offerte dalla Juventus, che dal canto inserirebbe uno tra Romero, Bernardeschi o Rugani nel tentativo di farscendere il prezzo richiesto.

