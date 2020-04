De Magistris contro De Luca:”Basta cambiare idea ogni 24 ore”

Luigi De Magistris critica la decisione di Vincenzo De Luca e va all’attacco

Attraverso i microfoni di Radio Rai, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato la nuova ordinanza di De Luca che secondo il sindaco cambia idea troppo velocemente. Ecco quanto dichiarato: “Faccio un doveroso appello a non abbassare la guardia. A Napoli abbiamo fatto un lavoro straordinario, abbiamo limitato il contagio. Mi rendo conto che c’è la voglia di ritornare a mescolarsi nelle strade ma ci vuole ancora pazienza. Di questa schizofrenia di ordinanze non se ne può più. Parla il Premier Conte, tutti ascoltano, poi De Luca prima dice che si può correre con la mascherina, poi non si può più correre con la mascherina. In 24 ore la stessa persona cambia ordinanza, come si fa? Se vedi gli orari, non ci vuole uno scienziato a comprendere che dopo due mesi chiusi in casa le persone si concentreranno per strada in quel momento. Poi devo dire: le persone erano diverse ma tutti con mascherina e distanza di sicurezza. Noi sindaci vorremmo uniformità perché da lunedì avremo il cerino in mano”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juve punta tutto su Milik, continua il corteggiamento

Spadafora:”Contatti continui con la FIGC. Lo sport non è solo calcio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Questo governo è schiavo dei sindacati”, dice Salvini