Sconfitta contro l’AZ: Gattuso non vuol sentire scuse

Un boccone amaro da digerire per il Napoli e per Gattuso. La sconfitta interna contro l’AZ è stata assolutamente imprevedibile.

Una prova opaca dei suoi ragazzi che non hanno impensierito più di tanto la retroguardia olandese. Un deciso passo indietro rispetto alla gara contro l’Atalanta.

Per questo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso non ha preso bene il risultato e men che meno la prova. Pertanto, l’allenatore alla ripresa degli allenamenti, non concederà alibi ai suoi.

