Napoli sconfitto dall’AZ: il dubbio amletico di Gattuso

Le aveva provate tutte Gattuso per far si che la squadra non prendesse l’impegno sotto gamba.

Contro l’Az, infatti, l’allenatore del Napoli ha fatto solo tre cambi per cercare di dare un segnale alla squadra, ovvero di non sottovalutare l’impegno e invece, i calciatori hanno offerto una prova opaca.

Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico s’interroga cosa fare adesso in Europa League, se passare ad un turnover più massiccio oppure non stravolgere ancora, più di tanto, la formazione.

Sconfitta contro l’AZ: Gattuso non vuol sentire scuse

