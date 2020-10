Roberto Insigne: “Non è scontato che il Napoli vinca”

L’attaccante del Benevento, è stato intervistato per l’occasione dal Corriere dello Sport:

“Ho telefonato a Lorenzo, c’era con lui anche Hysaj e ovviamente me l’ha passato. Se giocheremo tutti, loro staranno entrambi sulla mia fascia. E allora ho approfittato per “sfruculiarlo” un po’. Gli ho detto: Vediamo se riesci a prendermi”.

” Sento dire in giro che queste non sono le nostre partite, che dovremo dare tutto contro quelle squadre che lotteranno per non retrocedere. Consentitemi di non essere d’accordo. Dobbiamo giocarcela con tutti. All’Olimpico sul 2 a 2 abbiamo avuto addirittura l’occasione per passare in vantaggio, allora non mettiamo le mani avanti. Proviamo solo a trovare quell’equilibrio che ci serve quando abbiamo il pallone tra i piedi. E giochiamo senza paura”.

“È scontato che il pronostico sia a favore del Napoli. Ma alzi la mano chi si aspettava che la partita di Roma potesse essere in bilico fino al 70’. Il calcio è bello per questo, mai dare per scontato nulla. Neanche che il Napoli vinca a mani basse”.