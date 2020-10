Napoli, Di Marzio: “Sconfitta che può far bene, c’è troppa euforia”

Gianni DI Marzio ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Az Alkmaar

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli a Canale 21, durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo“.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Quello di stasera non era un test attendibile, anche queste sconfitte possono fare bene. Se la squadra non va in campo concentrata, come invece è andato Gattuso che ha schierato una formazione con poco turnover, allora la troppa euforia, convinzione di se… Abbiamo esportato il vecchio calcio all’italiana in Olanda”.

