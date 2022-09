La Gazzetta dello Sport – Raspadori o Simeone? Spalletti ha già un favorito.

Secondo il quotidiano, Spalletti avrebbe già in mente chi far esordire contro il Torino dal primo minuto tra Raspadori e Simeone:

“Il gol con cui ha inchiodato il Milan a San Siro è stata un po’ l’incoronazione di Giovanni Simeone. Che sapesse segnare non c’erano dubbi, ma dopo la gioia in Champions League ha saputo decidere uno scontro diretto in Serie A e in uno stadio leggendario. Preso per dividersi con Raspadori gli spazi da vice-Osimhen (e l’azzurro ha anche una maggiore duttilità potendo muoversi eventualmente anche dietro alla prima punta), Simeone ha già premiato la scelta del Napoli. Oggi è lui il favorito per la maglia da titolare contro il Torino”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La replica shock di Cassano a Renica: “Non so chi c***o sei!”

Ajax-Napoli – È caos all’esterno del botteghino, la denuncia de “Il Napulegno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In piazza per difendere l’aborto, ‘ma non toccheremo la 194’