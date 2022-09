Corriere dello Sport – Osimhen, rientro in campo con Cremonese o Ajax.

Spalletti deve ancora fare i conti con gli infortuni, ma tra le notizie c’è il possibile rientro di Politano. Lo stesso discorso non può essere fatto con Osimhen, che secondo il quotidiano necessita di altro tempo per tornare al 100%: “Ai box c’è ancora Osimhen, fermo dalla gara col Liverpool, che ieri ha svolto terapie e personalizzato in campo. La punta nigeriana conta di rientrare per la sfida del 9 ottobre con la Cremonese o per quella con l’Ajax al Maradona del 12″.

