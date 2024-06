Mercato Napoli – Con Conte priorità a Lukaku

Con l’arrivo di Antonio Conte al Napoli l’attaccante della Roma Romelu Lukaku potrebbe diventare una delle priorità del mercato azzurro.

Romelu Lukaku potrebbe essere considerato una priorità per il mercato del Napoli dal momento in cui Antonio Conte siederà sulla panchina azzurra.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Lukaku, che vanta un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Chelsea, non sembra avere nessuna intenzione di rimanere a Londra la prossima estate. Il rientro alla base, al termine del prestito alla Roma, sarà temporaneo, salvo clamorosi colpi di scena. Il Napoli del presidente De Laurentiis, stando a quanto riportato da Footmercato, avrebbe messo in cima alla lista dei desideri l’attaccante belga, complice l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Dalla Francia, infatti, spingono per un trasferimento del 31enne all’ombra del Vesuvio: sarebbe lui il dopo Osimhen, con il numero uno dei partenopei che metterebbe sul piatto un contratto triennale da 7 milioni di euro annui. Lukaku, però, non è l’unica soluzione per l’attacco, in caso di partenza del bomber nigeriano. Da David a Gyokeres, non mancano le alternative sulla scrivania del neo ds Giovanni Manna.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

