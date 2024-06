Non solo Di Lorenzo, Juventus anche su Raspadori

La Juventus sarebbe interessata non solo al difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ma anche all’attaccante Giacomo Raspadori.

La Juventus continua a guardare in casa Napoli: dopo l’interesse per Giovanni Di Lorenzo il club bianconero avrebbe anche messo gli occhi su Giacomo Raspadori.

Di seguito quanto riportato in merito da Tuttomercatoweb:

“Non solo Di Lorenzo. La Juventus guarda in casa Napoli in vista della prossima stagione. Il club bianconero è intenzionato a rinnovare il proprio organico per cercare di dare l’assalto al campionato. Dopo una stagione negativa con tre allenatori, Garcia, Mazzarri e Calzona, e tante delusioni culminante con un decimo posto e nessuna qualificazione per le coppe europee, i partenopei puntano cambiare molto nella rosa da affidare molto probabilmente ad Antonio Conte. Tanti cambiamenti, tanti innesti per la squadra di De Laurentiis che, ci aspettiamo può essere molto attiva sul mercato. ra gli elementi che potrebbero partire non c’è soltanto Giovanni Di Lorenzo. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe anche Giacomo Raspadori, riporta l’edizione odierna de Il Mattino. L’attaccante azzurro è un jolly visto che può ricoprire più ruoli, dall’esterno del reparto offensivo al ruolo di centravanti e per questo motivo interessa molto a Giuntoli e Thiago Motta, prosiamo allenatore della Juventus.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo-Napoli: una storia d’amore destinata a continuare

Zazzaroni: “Conte non vuole deludere i napoletani: ha fatto una cosa fantastica pur di venire a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi