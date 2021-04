Napoli, attenzione alla Sampdoria: ha creato problemi a molte big

Il Corriere del Mezzogiorno analizza il percorso in campionato della Sampdoria e mette in guardia il Napoli di Gattuso.

Alle ore 15 il Napoli affronterà la Sampdoria a Genova. Il Napoli è ancora in corsa per l’obiettivo Champions, a differenza della Sampdoria che non ha un particolare obiettivo da raggiungere entro il finale di stagione. Tuttavia il Napoli non dovrà sottovalutare la gara: secondo il Corriere del Mezzogiorno la Sampdoria è in grado di mettere in difficoltà le squadre più forti della Serie A.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Dopo la delusione della sconfitta di Torino, il Napoli riparte nel suo percorso da Marassi, contro la Sampdoria, una squadra ostica che ha tolto punti a molte big. I blucerchiati hanno battuto Inter, Atalanta e Lazio e hanno inchiodato il Milan sull’1-1 nell’ultima giornata.”

