Mercato Napoli, non solo Hysaj: anche Manolas potrebbe andare al Milan

Emergono novità riguardo il mercato del Napoli: anche Kostas Manolas potrebbe diventare un giocatore rossonero.

La prossima sessione di mercato è sempre più vicina ed il giornalista Emanuele Cammaroto riporta una notizia relativa al difensore del Napoli Kostas Manolas. Su Napoli Magazine il giornalista accosta il nome del giocatore al Milan, affermando che il club sarebbe interessato. Il Procuratore Mino Raiola ha preso in considerazione varie ipotesi.

Ecco quanto si legge:

“Manolas è nel mirino del Milan. Raiola lavora su questa ipotesi, ma anche su piste estere, per il Napoli il greco è cedibile in caso di una buona offerta. Rrahmani non convince, è destinato a restare ma non per fare il titolare. Sulle fasce Hysaj è vicino al Milan.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, attenzione alla Sampdoria: ha creato problemi a molte big

Napoli: Insigne vuole battere un record personale entro fine stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Cina 21 minatori bloccati in una miniera allagata