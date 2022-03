Calciomercato, non solo il Napoli per Bremer: ecco tutti i club interessati

Il Napoli sarebbe interessato a Bremer, ma ci sarebbero anche altri club che corteggiano il difensore del Torino.

Tra gli obiettivi di calciomercato che il Napoli ha in mente ci sarebbe anche Bremer, giocatore del Torino. Il quotidiano Tuttosport però afferma che non sarebbe una trattativa facilissima, in quanto ci sarebbero tanti club che corteggerebbero il difensore centrale.

Dal quotidiano si legge:

“Il brasiliano ha recentemente rinnovato il proprio contratto con i piemontesi, che a questo punto alzano il prezzo per la sua cessione. Il Napoli continua a seguirlo, ma – come dicevamo – non è l’unico club: il entrale sudamericano piace anche a Inter, Milan e Juve, ma spuntano anche Manchester City, Liverpool e Tottenham. L’asta internazionale è dunque pronta, con il club azzurro che dovrà superare diversi ostacoli se vorrà assicurarsi Bremer.”

