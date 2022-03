Napoli, Auriemma: “Ben quattro giocatori meritano la panchina”

Il giornalista Raffaele Auriemma dichiara che secondo lui quattro giocatori del Napoli meriterebbero di stare in panchina.

Raffaele Auriemma ha commentato la prossima sfida del Napoli, sostenendo che alcuni giocatori della squadra dovrebbero essere seduti in panchina. Ovviamente specifica anche a chi si riferisce.

“L’allenatore deve fare le scelte corrette. Spero che Spalletti faccia ciò e non pensasse a rispondere ai giudizi negativi che ha avuto in passato. È stato accusato di mettersi contro i leader, ma tocca farlo anche a Napoli perché deve pensare al bene del club. Questo vuol dire che deve lasciare fuori i calciatori che non stanno rendendo. Parliamo di quattro giocatori: Insigne, Politano, Zielinski e Fabian Ruiz. Spalletti non può schierarli dal primo minuto perché stanno rendendo poco da troppo tempo ormai.”

