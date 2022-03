Hellas Verona-Napoli, Anguissa titolare: problema pubalgia per Fabian

Zambo Anguissa potrebbe tornare titolare nella sfida tra Hellas Verona e Napoli, mentre per Fabian Ruiz persiste l’ostacolo pubalgia.

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia circa la probabile formazione del Napoli contro l’Hellas Verona. Si tratta di una scelta precisa di Luciano Spalletti, che ha a che fare con Zambo Anguissa. Il centrocampista del Cameroon potrebbe tornare in campo dall’inizio per la suddetta sfida di campionato. il motivo è anche dovuto al fatto che lo spagnolo Fabian Ruiz sta ancora combattendo con il problema della pubalgia, dunque non è pronto al 100% per scendere in campo.

Dal quotidiano si legge:

“Il ritorno da titolare del camerunese è più che probabile. Perché al di là di tutto Fabian Ruiz soffre di pubalgia e non è al meglio. E col dinamismo feroce che servirà in mezzo, la fisicità di Frank può fare la differenza. Le buone condizioni di Lobotka però danno rassicurazioni.”

