Allegri sullo Scudetto: “Non possiamo arrivarci: pensiamo all’ottavo di Champions”

Massimiliano Allegri tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo lo Scudetto:

“No non percepisco. Io posso dire che la Juve deve chiacchierare poco e fare tanto. Quelle davanti resteranno davanti perché hanno talmente tanto vantaggio che noi non possiamo arrivarci. Noi dobbiamo pensare al quarto posto, all’ottavo di Champions. Dobbiamo recuperare energie e se non succede niente quelli recuperabili li avremo tutti a disposizione”.

