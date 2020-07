Luis Muriel vittima di un incidente. Trauma cranico e ricovero: tac negativa

L’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel è stato vittima di un incidente domestico: tac negativa

L’attaccante colombiano Luis Muriel è stato vittima di un incidente domestico che gli ha causato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il giocatore si è sottoposto a una Tac cranica che per fortuna ha dato esito negativo ed è stato dimesso da una clinica di Bergamo poche ore dopo. Ovviamente non sarà a disposizione di Gasperini per la partita contro il Brescia di questa sera alle 21.45 (diretta Sky Sport Serie A).

Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani tant’è che lo stesso Muriel ha tranquillizzato tutti sul suo profilo Instagram: “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore“.

