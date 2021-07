Vecino-Napoli, spunta una richiesta ben precisa fatta dal giocatore

Matias Vecino, uno dei tanti giocatori accostato al Napoli, avrebbe fatto una richiesta alla Società nerazzurra.

Marco Barzaghi, giornalista ed esperto di ciò che accade in casa Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”. Barzaghi ha parlato in particolare della situazione di Matias Vecino, giocatore che avrebbe suscitato l’interesse del Napoli.

“Vecino è un giocatore che è sempre piaciuto a Luciano Spalletti. Potrebbe chiederlo per il Napoli, poiché all’Inter non ha molto spazio. Quando Spalletti allenava l’Inter lo considerava tanto, e parlavamo spesso del suo ruolo nell’undici a sua disposizione. Tra l’altro ho saputo che Matias Vecino ha chiesto alla Società milanese di poter fare una nuova esperienza. Vediamo cosa deciderà l’Inter per la prossima stagione. Una soluzione potrebbe essere la cessione al Napoli, ma adesso Simone Inzaghi sta parlando con il ragazzo e tenta di tenerlo in squadra per l’anno prossimo. Vecino vorrebbe andare via, ma se accadrà le condizioni saranno decise dall’Inter.”

