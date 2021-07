UFFICIALE – Consiglio Federale: green pass obbligatorio per atleti

Il Consiglio Federale ha stabilito che gli atleti sono obbligati ad avere il green pass per disputare le competizioni sportive.

È ufficiale: il Consiglio Federale ha stabilito il green pass obbligatorio per tutti gli atleti. Il certificato verde si può ottenere con la prima dose di vaccino anticovid, con un attestato di guarigione da Covid 19 oppure con un tampone effettuato entro 48 ore. In alternativa gli atleti non potranno disputare le competizioni sportive.

Ecco le parole di Gravina, Presidente della FIGC:

“Il Green Pass deve considerare tutti: non solo i tifosi anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede il Governo italiano. Il nostro protocollo ad esempio è più severo e la Federazione valuterà nell’agevolare la campagna vaccinale e in seguito se sarà il caso di adottare provvedimenti di obbligatorietà al vaccino per i tesserati. Dire che chi non ha il vaccino non potrà svolgere una determinata attività credo sia giusto da valutare.”

