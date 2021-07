Ancelotti ha richiesto Fabian Ruiz: offerti 20mln più una contropartita, i dettagli

Ancelotti ha richiesto Fabian Ruiz

Ancelotti ha richiesto Fabian Ruiz, secondo quanto riporta il portale spagnolo Diario Gol, il deludente precampionato fatto da Martin Odegard ha spinto il tecnico italiano a richiedere Ruiz anche perchè lo conosce molto bene dai tempi in cui ha allenato il Napoli.

Florentino Pérez sa che la situazione economica del Napoli non è delle migliori e che è costretto a vendere per finanziare il mercato in entrata. Il Real per prendere Fabian Ruiz è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Martin Odegaard più di 20 milioni di euro.

