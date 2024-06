Corriere dello Sport – Hermoso nei piani di Manna: colpo a parametro zero

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della difesa del Napoli. Giovanni Manna, ha in mente non solo Buongiorno, ma anche Mario Hermoso. Il 28enne, non è solo un difensore ma anche un imprenditore che ha investito in sushi, burger e tecniche di ortodonzia all’avanguardia e di recente anche nel caffè.

Questa l’analisi su Hermoso: “Da bravo imprenditore sa bene come trattare e capitalizzare il massimo: è un parametro zero e dunque ha voglia di chiudere un accordo conveniente, dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Al ds Manna piace molto, facciamo anche di più, e poi un amante del caffè a Napoli ci starebbe alla grande. La concorrenza non manca, si vedrà: il manager azzurro, però, chiuderebbe volentieri il doppio colpo con Buongiorno”.

